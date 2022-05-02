Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı - Son Dakika
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Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı

02.05.2022 18:29
Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'deki Türkler, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'deki Türkler, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

Arjantin'de görev yapan Türkler, bayramlaşmak için, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinin çağrısıyla, bu ülkede faaliyet vermeye hazırlanan, başkent Buenos Aires'teki YEE binasında toplandı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, burada yaptığı konuşmada, herkesin mübarek Ramazan Bayramını kutlayarak, "Ramazan ayını geride bıraktık, bugün bayramımızın ilk günü, bu sevinçle, bu coşkuyla burada Yunus Emre Kültür Merkezi çatısı altında ilk defa bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah ileriki dönemlerde de nice nice bayramlar bu şekilde hep birlikte kutlanır." dedi.

Altay, yakın zamanda faaliyetlerine başlayacak YEE için, "Burası önümüzdeki dönemde Türk dilini, kültürünü, tarihini, mutfağını ve sanatını her açıdan en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.

YEE Arjantin Koordinatörü Aydın Bayat ise enstitünün büyük ölçüde hazır olduğunu belirterek, "Böyle bir bayram gününde Türk diline, kültürüne, sanatına böyle uzak bir coğrafyada hizmet edecek bir yerin açılıyor olması ve Türk kurumlarının temsilcileriyle birlikte ilk gününde burada olmak bizim için büyük çok büyük bir onur ve şereftir." ifadelerini kullandı.

Bayat, YEE'nin Arjantin'deki tüm Türk kurumlarının kullanımı için var olduğuna dikkati çekerek, burada bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Rashad Aslanov da, Azerbaycan ve Türkiye büyükelçiliklerinin Arjantin'de birlikte hizmet verdiğini belirterek, YEE'nin Türk dünyası ve medeniyetinin Latin Amerika bölgesinde tanınması için çalışacağı için duyduğu mutluluğu aktardı.

Büyükelçi Altay, faaliyete hazırlanan YEE merkezini gezerek, Koordinatör Bayat'dan bilgi aldı.

Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı
Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı
Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı
Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı
Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı

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Ramazan Bayramı, Yunus Emre, Arjantin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı - Son Dakika


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