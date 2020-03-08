Arjantin'de şampiyon Boca Juniors - Son Dakika
Son Dakika Spor Arjantin'de şampiyon Boca Juniors - Son Dakika Spor

Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

7 saat önce

Arjantin Süper Lig'in son haftasında Gimnasia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin'de şampiyon Boca Juniors, System.String[]

Arjantin Süper Lig'in son haftasında Gimnasia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Boca Juniors, ligin 23. haftasında takımın Arjantinli efsane futbolcularından Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia'yı La Bombonera Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmayı Carlos Tevez'in 72. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle 48 puana çıkan Boca Juniors, son haftaya lider giren River Plate'in Atletico Tucuman deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 47 puanda kalmasıyla tarihinin 34. şampiyonluğunu elde etti.

Böylece Boca Juniors, 36 kezle Arjantin'in en çok şampiyonluk yaşayan takımı River Plate'e bir adım daha yaklaştı.

Boca Juniors, Arjantin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boca Juniors'ın şampiyon olduğu maçtan önce Carlos Tevez, Maradona'yı dudağından öptü
Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 yendi Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjantin'de şampiyon Boca Juniors - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]