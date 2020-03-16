Arjantin'de sınırlarını kapatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arjantin'de sınırlarını kapatıyor - Son Dakika

Arjantin'de sınırlarını kapatıyor

10 dakika önce

Arjantin yönetimi korona virüsüyle mücadele kapsamında ülkenin sınırlarını korona virüsünden etkilenen ülkelerin vatandaşlarına 30 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Arjantin'de sınırlarını kapatıyor, System.String[]

Arjantin yönetimi korona virüsüyle mücadele kapsamında ülkenin sınırlarını korona virüsünden etkilenen ülkelerin vatandaşlarına 30 gün süreyle kapatma kararı aldı.


Arjantin Başbakanı Alberto Fernandez, sınırların Arjantin vatandaşları hariç diğer tüm yolculara kapatılacağını açıkladı. Başbakan tarafından yayınlanan kararla, korona virüsünden etkilenen ülkelerin vatandaşları ve bu ülkelere 14 gün içinde seyahat edenlerin Arjantin'e girişlerinin 30 gün süreyle durduruldu. Arjantinli Başbakan korona virüsü önlemleri kapsamında devlet okulları ve özel okulların da 31 Mart'a kadar eğitime ara verdiğini, ulusal parkların da kapatıldığını duyurdu.


Arjantin korona virüsüyle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde ABD, Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesine geçici olarak vize vermeyi durdurdu.


Arjantin'de bugüne kadar 56 korona virüsü vak'ası bildirildi. Bu vak'alardan 2'si korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. - BUENOS AIRES

Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel, koronavirüs mesajını Türkçe alt yazılı yayınladı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi

Son Dakika Haberleri
13:02 İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi
13:02 Üsküdar'da Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı camiler ve iş yerleri dezenfekte edildi
13:02 Yargıtayda koronavirüs tedbirleri
13:01 "Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir" uyarısı
13:00 Yusuf Yazgan, yeniden genel başkan seçildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 13:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjantin'de sınırlarını kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]