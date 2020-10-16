- Arjantin'de son 24 saatte 29 bin 281 yeni vak'a- Arjantin'de günlük Covid-19 vak'alarında yeni rekor - Son Dakika

- Arjantin'de son 24 saatte 29 bin 281 yeni vak'a

Arjantin'de günlük Covid-19 vak'alarında yeni rekor

BUENOS AIRES - Arjantin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 bin 96 yeni vak'a tespit edildiğini duyurdu. Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Dünya genelinde Covid-19 günlük vak'a sayısında artış gözlemleniyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı da korona virüs tablosuna ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 96 yeni vak'anın tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vak'a sayısı 949 bin 63'e yükseldi. bildirdi. Ülkede son 24 saatte 421 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından toplam ölü sayısı 25 bin 342 kişiye yükseldi. Bakanlık iyileşen kişilerin sayısını ise 764 bin 859 olarak açıkladı.

Arjantin son 24 saate tespit edilen Covid-19 vak'alarını ve ölümlerini açıklamasını ardından dünya Covid-19 salgın sıralamasında 6. sıraya yükseldi.

(ÖSÇ-NSO-BA-D)