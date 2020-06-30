Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi öldü - Son Dakika

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi öldü

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 48 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1116'ya çıktı. Bu, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 335 artarak 62 bin 268'e yükseldi.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 26 bin 359 vaka, 496 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 30 bin 265 vaka, 564 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 50,6, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 55,9 olduğu belirtildi.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, geçen hafta, 1 ila 17 Temmuz tarihleri arasında AMBA'da sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ile sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Buenos Aires, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 03:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi öldü - Son Dakika

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