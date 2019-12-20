Arjantin'de Sosyal Dayanışma yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arjantin'de Sosyal Dayanışma yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı - Son Dakika

Arjantin'de Sosyal Dayanışma yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı

6 saat önce

BUENOS Arjantin'de hükümet ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan "Sosyal Dayanışma ve Üretkenliği Etkinleştirme Yasa Tasarısı", Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadında oy çokluğuyla onaylandı.

Arjantin'de Sosyal Dayanışma yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı, System.String[]

BUENOS Arjantin'de hükümet ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan "Sosyal Dayanışma ve Üretkenliği Etkinleştirme Yasa Tasarısı", Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadında oy çokluğuyla onaylandı.

Arjantin Kongresi'nin Temsilciler Meclisi'nde 15 saat süren tartışmanın ardından tasarı, 110 "hayır" oyuna karşı 134 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarının kanunlaşması için Senato'da onaylanıp, devlet başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Arjantin'de yasama erki Kongre, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşuyor.

Emeklilik, sosyal ve kamu hizmetleri alanlarında düzenlemeler içeren tasarı, yabancı paranın ülkede tutulmasını hedefliyor.

Tasarıya göre, daha önce yatırım amaçlı dolar alımına 200 dolara kadar getirilen kısıtlama, yurt dışından yapılan harcamalar, dolar cinsinden faturalandırma yapan şirketler üzerinden yürütülecek harcamalar ve yurt dışına seyahat bileti için gerçekleştirilecek harcamalardan dolar kuru üzerinden yüzde 30 fazladan vergi alınacak.

Tasarı, yurt dışından ilaç alımı, sağlık alanındaki harcamalar ile kitap alımını içermiyor.

Hükümet, tasarının, Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmasını ve borçlarını ödemesini kolaylaştıracağını savunuyor.

Muhalefet ise Arjantin'in 2001 krizine benzer bir krizin içinde olmadığını ve tasarının iktidarın yetkilerini "gereksiz bir şekilde" artırdığını düşünüyor.

Tasarının gün içinde Senato'da da onaylanması bekleniyor.

Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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