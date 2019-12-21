Arjantin'de Sosyal Dayanışma Yasa Tasarısı Senato'da onaylandı - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de hükümetle muhalefet arasında tartışmalara neden olan "Sosyal Dayanışma ve Üretkenliği Etkinleştirme Yasa Tasarısı" Senato'da onaylandı.

Arjantin Kongresinin üst kanadı Senato'da yaklaşık 8 saat süren tartışmanın ardından tasarı, 23 "hayır" ve bir "çekimser" oya karşı 41 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Devlet Başkanı Alberto Fernandez tarafından onaylanması gerekiyor.

Emeklilik, sosyal ve kamu hizmetleri alanlarında düzenlemeler içeren yasa, yabancı paranın ülkede tutulmasını hedefliyor.

Yasaya göre, daha önce yatırım amaçlı döviz alımına 200 dolara kadar getirilen kısıtlamaya ek olarak kur üzerinden yüzde 30 fazladan vergi alınacak.

Dolar kuru üzerinden getirilen yüzde 30'luk fazladan vergi dilimi, yurt dışından yapılan harcamaları, dolar cinsinden faturalandırma yapan şirketler üzerinden yürütülecek harcamaları ve yurt dışına seyahat bileti için gerçekleştirilecek harcamaları da kapsıyor.

Yasada yurt dışından ilaç alımı, sağlık alanındaki harcamalarla kitap alımı bu vergiden muaf tutuluyor.

Hükümet, yasanın, Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmasını ve borçlarını ödemesini kolaylaştıracağını savunuyor.

Muhalefet ise Arjantin'in 2001 krizine benzer bir krizin içinde olmadığını ve yasanın iktidarın yetkilerini "gereksiz şekilde" artırdığı görüşünü ifade ediyor.