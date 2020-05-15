Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı

Arjantin'de, sözleşmeleri haziran ayında sona erecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı.

Arjantin'de, sözleşmeleri haziran ayında sona erecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı. Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan istisnai durumdan dolayı Arjantin Futbolcular Birliği (FAA) ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek futbolcuların kontratlarının 6 ay uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. FAA, bu karardan yaklaşık 2 bin oyuncunun etkileneceğini bildirdi. Ülkede ligler mart ayında iptal edilmişti. AFA ayrıca 2022 yılına kadar hiçbir takımın küme düşmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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