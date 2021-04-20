Arjantin'de Sputnik V Kovid-19 aşısının ilk üretimi yapıldı - Son Dakika

BUENOS Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V isimli aşının, Arjantin'de ilk üretimi gerçekleştirildi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Arjantinli ilaç şirketi Richmond Labaratuvarları işbirliğinde Sputnik V'in Arjantin'deki ilk üretiminin yapıldığını duyurdu.

Böylece Arjantin, Latin Amerika'da Sputnik V'i üretmeye başlayan ilk ülke oldu.

Üretilen aşıların kontrol edilmek üzere Rusya'da Sputnik V'i geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsüne gönderileceği ve Arjantin'de büyük ölçekli üretimin haziranda başlayabileceği açıklandı.

Arjantin'de üretimi yapılacak Sputnik V aşılarının, Latin Amerika'daki ülkelere ihraç edileceği bildirildi.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin, Latin Amerika'da Sputnik V aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke olmuştu. Ülkeye şu ana kadar getirilen yaklaşık 9 milyon doz aşıdan 5 milyondan fazlasını Sputnik V oluşturuyor.

Arjantin'de bugüne kadar 2,7 milyon kişide görülen Kovid-19, 59 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu.