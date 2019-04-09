Son Dakika Haberleri: Arjantin'de Süpermarketlerde 6 Ay Zam Yapılmayacak

Arjantin'de Süpermarketlerde 6 Ay Zam Yapılmayacak

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapmasına rağmen enflasyonun önüne geçemeyen Arjantin'de, süpermarketlerdeki günlük tüketim ürünlerine 6 ay boyunca zam yapmama kararı alındı.

Arjantin'de Süpermarketlerde 6 Ay Zam Yapılmayacak, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapmasına rağmen enflasyonun önüne geçemeyen Arjantin'de, süpermarketlerdeki günlük tüketim ürünlerine 6 ay boyunca zam yapmama kararı alındı.

Arjantin Ulusal Sosyal Güvenlik İdaresi (Anses) ve süpermarketler birliğinin anlaştığı fiyat dondurma politikasıyla ilgili ilk açıklama geldi. Anlaşmaya göre her bir süpermarkette fiyat dondurma miktar ve kapsam bakımından farklılık gösterebilecek. Et, süt, bazı kurabiye çeşitleri, makarna, pirinç, su gibi günlük tüketim ürünlerine süpermarket ayrımı olmaksızın 6 ay boyunca zam yapılmayacak.

Süpermarketler ayrıca emekliler için bir süredir yaptığı indirimlerin kapsamını genişletecek. Yapılan araştırmalara göre Arjantin'de Ocak ayında süpermarketlerdeki satışlar yıllık bazda yüzde 10,5 oranında düştü. Anses kayıtlarına göre ülkede 15 milyondan fazla kişi emeklilik kartlarından yararlanıyor. Anses, eczacılar birliği ile yaptığı anlaşma kapsamında emekliler ve çocuklar için kullanımı zorunlu olan ilaçlarda yüzde 40'a kadar indirim yapılması kararını aldı. - BUENOS AIRES
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:42 Kaynak: İHA
Uluslararası Para Fonu, Arjantin, Güncel
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