Suikast girişiminden sağ kurtulan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ifade verdi - Son Dakika
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Suikast girişiminden sağ kurtulan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ifade verdi

03.09.2022 10:42
Suikast girişiminden sağ kurtulan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ifade verdi

Arjantin'de uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, başkent Buenos Aires'teki evinde yaklaşık 50 dakika ifade verdi.

Arjantin'de uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, başkent Buenos Aires'teki evinde yaklaşık 50 dakika ifade verdi.

Müfettişler, olay yerinde gözaltına alınan ve 1993'ten beri Arjantin'de yaşayan Brezilya vatandaşı 35 yaşındaki Fernando Andres Sabag Montie Maria adlı saldırganın evinde aramalar yaptı, görgü tanıklarının ifadelerini aldı.

Saldırıdan sonra ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'in evinde yaklaşık 50 dakika ifadesine başvuruldu.

Kirchner'a silahlı saldırı girişimi

Fernandez de Kirchner, 1 Eylül akşam saatlerinde evine girmeden önce kendisine destek olmak için toplanan taraftarlarını selamladığı sırada kalabalığın arasından bir kişi Kirchner'ın yüzüne yakın mesafeden silah doğrultmuş, saldırgan tetiği çekmesine rağmen silah tutukluk yapıp patlamamıştı.

Kirchner'ın yargılandığı davada hakkında 12 yıl hapis istenmesinin ardından evinin önünde başlayan gösterileri fırsat bilen saldırganın 1993'ten beri Arjantin'de yaşayan Brezilya vatandaşı 35 yaşındaki Fernando Andres Sabag Montie olduğu öğrenilmiş ve olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Yapılan analizlerin ardından silahın Bersa model Lusber 84 olduğu, şarjörünün de dolu olduğu belirtilmişti.

Kirchner'a suikast girişimi ulusal ve uluslararası çevrelerce sert bir şekilde kınanmış, Arjantin Cumhurbaşkanı, girişimin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında cuma gününü tatil ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

fuat oktay, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suikast girişiminden sağ kurtulan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ifade verdi - Son Dakika

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