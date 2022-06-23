Arjantin'in Ushuaia kentinde kayak yaparken üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan kadın, kayak yapan diğer sporcular tarafından bulundu. Yaralı kadının arama kurtarma ekipleri tarafından 7 saat sonra kurtarıldığı öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından yayınlanan görüntülerde, yaralı kadının zorlu hava koşullarında kızakla taşındığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arjantin'de üzerine çığ düşen kadın 7 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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