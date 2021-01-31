Arjantin'de virüse karşı 'milyoner vergisi' - Son Dakika

Arjantin'de yeni bir vergi kararı alındı. Karara göre, tıbbi malzeme alımı ve zor durumdaki işyerlerine yardım için ihtiyaç duyulan para ülkenin en zengin kesiminden alınacak.

Bir kereye mahsus olarak getirilen bu özel vergi ile 2,3 milyon dolardan fazla serveti olanlar ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek…

Hükümet bu sayede 3 milyar dolar vergi toplamayı umuyor. Verginin bir kısmı da yoksullara yardım ve eğitim bursları için kullanılacak.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in önerisiyle uygulamaya konan vergi, muhalefet tarafından "gasp" olarak nitelendiriliyor.

-İHA-