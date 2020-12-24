Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının tek zanlısı beraat etti - Son Dakika

Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının tek zanlısı beraat etti

24.12.2020 13:37
Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının tek zanlısı beraat etti, System.String[]

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde 1994 yılında düzenlenen Amia saldırısının tek zanlısı olarak yargılanan Carlos Telleldin beraat etti.

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde 1994 yılında düzenlenen Amia saldırısının tek zanlısı olarak yargılanan Carlos Telleldin beraat etti.

Arjantin Federal Mahkemesi, sanık Telleldin'in, 1994'te Buenos Aires şehrindeki Yahudi Kültür Merkezi'ne bombalı araçla düzenlenen ve 85 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantısının bulunmadığına hükmetti.

Eski bir galerici olan Telleldin, saldırıda kullanılan bomba yüklü kamyonu sattığı gerekçesiyle teröristlere yardım ve yataklıkla suçlanmıştı.

Sattığı kamyonun saldırıda kullanılacağından haberi olmadığını belirterek kendini savunan Telleldin, "Normalde her kamyon gibi satılmak için ilana konulmuş bir kamyonu, ücretini ödeyen birine satmanın suç olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

1994-2003 yıllarında tutuklu yargılanan sanık hakkında 20 yıl hapis cezası isteniyordu.

Savcılık, Arjantin tarihinin en kanlı terör olayının failleri olarak İran ajanlarını suçlarken, aralarında dönemin İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin olduğu İran vatandaşları hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarılmasını istemişti.

Aralarında Telleldin ve polis memurlarının da bulunduğu bazı Arjantin vatandaşları İranlıların "yerel bağlantısı" olmakla suçlanmıştı.

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Carlos Menem de bazı şüphelileri korumak için davaya müdahale etmekle suçlanmış ancak Şubat 2019'da aklanmıştı.

Buenos Aires, Arjantin, Yahudi, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının tek zanlısı beraat etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti
Türkiye'de üretime başlama kararı alan Oppo'dan ilk resmi açıklama Türkiye'de üretime başlama kararı alan Oppo'dan ilk resmi açıklama         
13:51
Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı         
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı         
13:18
5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu         
13:10
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor         
12:04
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 13:59:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının tek zanlısı beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei