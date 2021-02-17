Arjantin'de yaklaşık 1 yıl sonra Kovid-19 tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Arjantin'de yaklaşık 1 yıl sonra Kovid-19 tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı

17.02.2021 16:31
Arjantin'de yaklaşık 1 yıl sonra Kovid-19 tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı, System.String[]

BUENOS Arjantin'de yaklaşık bir yıl önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan okullarda tekrar yüz yüze eğitime geçildi.

BUENOS Arjantin'de yaklaşık bir yıl önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan okullarda tekrar yüz yüze eğitime geçildi.

Başkent Buenos Aires'te ilk ve orta okulların bazı seviyeleri ile Santa Fe eyaletinde ilk ve ortaokulların tüm seviyelerinde Kovid-19 kısıtlamaları altında yüz yüze eğitim başladı. Ülkenin kalan kısmı ve diğer seviyeler de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçecek.

Buenos Aires'teki yaklaşık 800 bin öğrenciden 370 binden fazlası, açılan 2 bini aşkın okulun yolunu tuttu. Haftada 5 gün, günlük en az 4 saat ders zili çalan okullarda, temizlik kitleri, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı gibi salgına karşı alınan önlemler uygulanıyor.

Öğrenci velisi Amangay, okulların açılmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten iyi mi kötü mü bilemiyorum. Virüsün yayılması nedeniyle kötü, sosyal açıdan da iyi olduğunu düşünüyorum. Çocuklar bir yıl kaybetti, sanırım bir iki ay bakacağız sonra zaten belli olur. Umarım her şey yolunda gider." dedi.

Veli Ricardo da okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının çok iyi olduğunu belirterek, "Çünkü çocuklar için gerekli bir şey. İlgili önlem ve protokollerin uygulanmasıyla yüz yüze eğitim devam edebilir. Umarım devam eder ve çocuklar son güne kadar okula gider." şeklinde konuştu.

"Eğitim olmazsa bu ülkede ihtiyacımız olan değişim olmayacak"

Türkiye Cumhuriyeti Okulu Müdürü Patricia Miranda, "Ben mutluyum çünkü çocukların sosyalleşmesi, öğrenmeleri gerekiyor. Hemen hemen bir yıl kaybettik ki bu uzun bir süre. Bu yılın en iyi şekilde geçmesini, çocukların derslere katılabilmesini hedefliyoruz. Okul ve öğretmenler olarak bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimin Kovid-19'un yayılmasına karşı uygulanan gerekli önlemlerle iyi sonuçlar vereceğine dikkati çeken Miranda, eğitimin önemli bir konu olduğunu ve öğrencilerin açık alanlarda yaptığı etkinlikler gibi salgına karşı uygulanan önlemlere dikkat ederek eğitim için de bir araya gelebileceğini söyledi.

Miranda, bazı eğitim sendikalarının 72 saatlik greve gitmesine ilişkin, "Ben greve katılmıyorum, başka bir bakış açısıyla mücadele etmeyi tercih ediyorum. Bugün bir anne ve büyükanne olarak benim önceliğim çocukların eğitim alması, derse katılmaları, öğrenmeleri. Eğer bunu yapmazsak, bu ülkede ihtiyacımız olan değişimi, ülkemizin geleceği olan profesyonelleri, düşünen insanları elde edemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Ülkede bugüne kadar 50 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 2 milyonu aşkın kişide görüldü.

Buenos Aires, Santa Fe, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de yaklaşık 1 yıl sonra Kovid-19 tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika


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