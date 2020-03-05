Arjantin'de yolsuzluktan tutuklu bulunan eski bakan serbest bırakıldı - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 yıldan fazla tutuklu bulunan ve aralık ayından bu yana ev hapsinde tutulan eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio de Vido, tahliye edildi.

1 Numaralı Federal Sözlü Mahkeme, de Vido'nun yargılandığı Rio Turbio yolsuzluk davasını engelleyebileceğine dair yeterli kanıtın olmadığı gerekçesiyle, ülkeden çıkış yasağı ve ayda bir kere federal mahkemede bulunması şartıyla tahliye kararı verdi.

Tutukluluğu geçen aralık ayından bu yana ev hapsinde devam eden de Vido, tahliye kararının ardından C5N televizyon kanalına verdiği röportajda, "Bizi hapsetmek için gücünü kötüye kullananları cezalandırmak lazım." ifadesini kullandı.

De Vido, Arjantin'de Rio Turbio davası olarak bilinen, Rio Turbio madeninin fonlarında yapılan yolsuzluk davasından tutuklu olarak yargılanıyordu.

2017'de tutuklanmıştı

Eski Bakan de Vido, ülkenin eski Devlet Başkanı ve yeni Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham edildiği "Rüşvet Defterleri" soruşturması kapsamında 2017 Ekim'de tutuklanmış ve bu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı verilmişti.

De Vido, görev yaptığı 22 Şubat 2012'de başkent Buenos Aires'te 51 kişinin ölümüne, 784 kişinin de yaralanmasına neden olan ve teknik bir arızadan kaynaklanan tren kazasına "dolaylı yoldan sebebiyet vermek" suçundan 2018 Ekimde 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kazaya ilişkin Aralık 2015'te yapılan ilk duruşmada aralarında banliyö treninin sürücüsü, ulaşım alanındaki yetkililer ve özel şirket çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi, kazaya doğrudan sebebiyet vermekten hapis cezası almıştı.