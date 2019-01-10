Son Dakika Haberleri: Arjantin'de Zam Karşıtı Protestolar

Arjantin'de Zam Karşıtı Protestolar

44 dakika önce

BUENOS Arjantin'de yüzlerce kişi, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etti.

Arjantin'de Zam Karşıtı Protestolar, System.String[]
BUENOS Arjantin'de yüzlerce kişi, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etti.

Başkent Buenos Aires'teki tarihi Obelisco dikilitaşında toplanan göstericiler, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'ya kadar yürüdü.

İşçi haklarını savunan Barrio de Pie hareketi öncülüğünde düzenlenen protesto, Casa Rosada önünde dağıtılan yemekle son buldu.

Arjantin'de işçi sendikaları da akşam saatlerinde başkent Buenos Aires başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde zam karşıtı protestolar düzenleyecek.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen ay, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019'da elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:56 Kaynak: AA

Buenos Aires, Arjantin, Güncel
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