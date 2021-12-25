Son dakika haber: Arjantin'deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

Arjantin'de haftalardır devam eden orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan küle döndü.

Arjantin'in güneyindeki Patagonia bölgesinde bu ayın başlarında farklı noktalarda çıkan orman yangınları haftalardır kontrol altına alınamadı. Arjantin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chubut, Neuquen ve Rio Negro eyaletlerinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği aktarıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına yüzlerce itfaiyecinin katıldığı belirtilerek, itfaiyecilere helikopterler ve yangın söndürme uçaklarının destek verdiği açıklandı. Yüksek sıcaklıklar, kuru hava ve rüzgarın da etkisiyle yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtildi. Yerel yetkililer, söz konusu yangınlarda 3 bin 900 hektar ormanlık alanın küle döndüğünü ve yangının ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi ise, bölgede etkili olan kuru ve sıcak hava koşullarının rüzgarla birlikte önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.

(Saim Sevinç/İHA)