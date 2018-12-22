Son Dakika Haberleri: Arjantin'deki Sahte Bomba İhbarları

Arjantin'deki Sahte Bomba İhbarları

52 dakika önce

BUENOS Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, başkent Buenos Aires'de sabah saatlerinde ulaşımın uzun süre aksamasına neden olan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Arjantin'deki Sahte Bomba İhbarları, System.String[]
BUENOS Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, başkent Buenos Aires'de sabah saatlerinde ulaşımın uzun süre aksamasına neden olan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Bullrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Roca, Mitre ve Belgrano Sur ve bağlantılı tren seferleri için yapılan sahte ihbarlar nedeniyle bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bullrich, paylaşımında, "Bugün işine gitmek isteyen binlerce kişinin ulaşımına engel olan sahte bomba ihbarları sorumlusu, Arjantin Federal Polisi tarafından tutuklandı. Kargaşa yaratmak isteyenleri bulup tutuklayacağız. Bu kişiler yaptıklarının sonuçlarına katlanmak zorundalar. Ne ekersen onu biçersin." ifadelerine yer verdi.

Başkent Buenos Aires'de sabah saatlerinde cep telefonu uygulaması WhatsApp ile yapılan bomba ihbarları, yaklaşık 4 saat süresince Roca, Mitre ile Belgrano Sur ve bağlantılı tren seferlerinin durmasına neden oldu.

Dün gece de Arjantin'in ikinci büyük şehri Cordoba'da Aerolineas Argentinas havayolu şirketine bağlı bir uçak için bomba ihbarı yapılmış ancak güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:55 Kaynak: AA

Sabah, Arjantin, Güncel
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