Son dakika: Arjantin'deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü - Son Dakika

Son dakika: Arjantin'deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü

29.01.2021 23:16

Son dakika haberine göre Arjantin'de mangal ateşi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın günlerdir kontrol altına alınmazken, şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık alan küle döndü.

Arjantin'de mangal ateşi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın günlerdir kontrol altına alınmazken, şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık alan küle döndü.

Arjantin'in güneyinde bulunan Patagonya'da 24 Ocak'ta mangal ateşi nedeniyle başladığı tahmin edilen yangın günlerdir kontrol altına alınamıyor. İtfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerine yayılmasını engellemeye çalıştığı yangında şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık alan yok oldu. Yangın özellikle Arjantin'in güneybatısında bulunan Rio Negro eyaletinin turistik şehri El Bolson'u vurdu. Yangın sonucu binalar ve tarım alanları hasar görürken, binlerce hayvan telef oldu.

SICAKLIK YÜKSELECEK KORKUSU

Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Başkanı (SPLIF) Orlando Baez, "Bugün sıcaklık düştü. Aynı zamanda yağmur yağdığı ve rüzgar da sakinleştiği için yangının şiddeti azaldı. Ancak ulaşılması zor bölgelerde duman görülmeye devam ediyor. Sıcaklık kısa süre içinde tekrar yükseleceği için yangını söndürme çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi. Baez, bölgedeki rüzgar ve jeolojik özelliklerin helikopter çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangının nedeni henüz tespit edilemezken, Rio Negro Valisi Arabela Carreras, "Yangının, birkaç kişinin dikkatsizce mangal yakması sonucu çıktığını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı. Carreras, olaya ilişkin bir şüphelinin El Mirador bölgesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındığını da bildirdi.

27 SAATTE 6 BİN 500 HEKTAR YANDI

El Bolson yakınlarındaki kırsal bir bölge olan Cuesta del Ternero'da 24 Ocak'ta başlayan yangın, hava koşulları, sıcaklık ve rüzgar nedeniyle hızlandı. İlk 27 saatte alevler, yaklaşık 6 bin 500 hektarlık alanı yok etti.

(İHA)

Son dakika: Arjantin'deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü
Son dakika: Arjantin'deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü
Son dakika: Arjantin'deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü
Son dakika: Arjantin'deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü

Patagonya, Arjantin, Yangın, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Arjantin'deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü - Son Dakika


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