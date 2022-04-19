Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı - Son Dakika
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Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı

19.04.2022 00:26
Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Venezuela ile tam diplomatik ilişkileri yeniden ele almak istediğini belirterek, diğer Latin Amerika ülkelerine de bu şekilde Venezuela'ya yardım etme çağrısında bulundu.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Venezuela ile tam diplomatik ilişkileri yeniden ele almak istediğini belirterek, diğer Latin Amerika ülkelerine de bu şekilde Venezuela'ya yardım etme çağrısında bulundu.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ilk kez Arjantin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Arjantin'in kurucusu Jose de San Martin anıtına çiçek bıraktı, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile bir araya geldi.

İki lider yaptıkları görüşmenin ve iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fernandez, Latin Amerika'da bölgesel birliğe dikkati çekerek, "Biz, Venezuela hakkında konuşma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Öncelikle, Arjantin, Venezuela ile tam diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmek istiyor. Bu attığımız bir adım ve Latin Amerika ülkelerini bu adımı gözden geçirmeye çağırıyorum çünkü Venezuela zor zamanlar geçirdi." dedi.

Venezuela'daki insan hakları ihlalleri problemlerinin çoğunun zamanla çözüldüğünü belirten Fernandez, "Temas grubunun anlaşmalarına göre Venezuela'nın seçim sürecinde nasıl ilerlediğini görüyoruz. ve diyalog yoluyla ülke ve toplum olarak normal işleyişini tamamen geri kazanması için Venezuela'ya yardım etme zamanının geldiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Ekvador Devlet Başkanı Lasso da konuya ilişkin, "Bu analiz edeceğimiz, düşüneceğimiz bir konu. Henüz bir karar vermeye hazır değiliz, ancak Başkan Fernandez'in çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in 2015'ten bu yana Venezuela'da büyükelçisi bulunmuyor. Ekvador ise Ekim 2018'de Venezuela ile diplomatik ilişkilerini karşılıklı olarak askıya almıştı.

Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı
Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı
Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı
Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı
Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Venezuela, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezuela çağrısı - Son Dakika


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