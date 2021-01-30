Arjantin'den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi - Son Dakika
BBC

Arjantin'den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi

30.01.2021 13:12
Arjantin'den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi, System.String[]

Arjantin Covid-19’la mücadele için gerekli olan tıbbi malzemeleri alabilmek ve zor durumdaki işyerlerine yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan parayı ülkenin en zengin kesiminden almaya karar verdi.

Arjantin Covid-19'la mücadele için gerekli olan tıbbi malzemeleri alabilmek ve zor durumdaki işyerlerine yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan parayı ülkenin en zengin kesiminden almaya karar verdi.

Bir kerelik getirilen bu özel vergi ile 200 milyon pesodan (2,3 milyon dolar) fazla serveti olanlar ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek.

Hükümet bu sayede 3 milyar dolar vergi toplamayı umuyor.

Verginin bir kısmı da yoksullara yardım ve eğitim bursları için kullanılacak.

"Milyoner vergisi" olarak adlandırılan bu vergi ülkenin en zengin 12 bin kişisini etkiliyor.

Merkez solda yer alan Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in önerisiyle uygulamaya konan bu vergi, muhalefet tarafından "gasp" olarak nitelendiriliyor.

Bu verginin bir kerelik olmaktan çıkarılıp kalıcı hale getirilebileceğinden endişe duyanlar da var.

Koronavirüs pandemisinden önce de ekonomik sorunlarla boğuşan Arjantin'de durum 2020'de daha da kötüleşti.

Ülkenin yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşerken işsizlik yüzde 11'e yükseldi.

Londra merkezli yoksullukla mücadele vakfı Oxfam'ın konuyla ilgili araştırması, Arjantin'deki krizden çıkış yolunun zenginlerden daha fazla vergi almak olduğunu ortaya koymuştu.

Raporda "Dünya genelinde koronavirüs pandemisi nedeniyle normalden fazla kar eden şirketlerden alınacak vergilerle 104 milyar dolarlık bir fon yaratılabilir ve bu da tüm işçilere işsizlik güvencesi, en yoksul ülkelerdeki tüm çocuk ve yaşlılara da bakım güvencesi sunabilir" ifadeleri yer almıştı.

Arjantin'de bugüne kadar 2 milyon koronavirüs vakası görülürken 47 bin kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Arjantin'den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi

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Son Dakika Dünya Arjantin'den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi - Son Dakika Dünya

BBC

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