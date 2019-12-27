Arjantin'den flaş iddia: "Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Arjantin'den flaş iddia: 'Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti' - Son Dakika Spor

Arjantin'den flaş iddia: "Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti"

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arjantin'den flaş iddia:

Spor Arena Dış Haberler | Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa için flaş bir iddia ortaya atıldı.


Arjantin basınından TyC Sport'un haberine göre; Sosa, Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini reddetti.


Haberde; Jose Sosa'nın bu kararının ardından Estudiantes'in devreye girdiği ve yıldız futbolcuya Arjantine geri döndürmek için çalışmalara başladıkları belirtildi.


Jose Sosa bu sezon Trabzonspor'da 23 maç oynadı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


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Estudiantes, Trabzonspor, Jose Sosa, Arjantin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:51 
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