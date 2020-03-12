Arjantin'den korona virüs tedbiri - Son Dakika

Arjantin, korona virüsten en çok etkilenen ülkelerden gelen yolculara vize işlemlerini askıya aldı.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Güney Amerika ülkesi Arjantin, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere korona virüs vakasından en çok etkilenen ülkelerden gelecek olan yolculara vize vermeyi geçici olarak durdurdu. Arjantin hükümetinin Resmi Gazete'de yayınlan kararı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) korona virüsü salgınının "pandemi" olarak ilan edilmesi ve ABD'nin Avrupa'dan seyahatlere 30 gün kısıtlama getirmesinden 1 gün sonra geldi. Kararname kapsamında vize işlemlerinin durdurulduğu ülkeler arasında Güney Kore, Japonya, İran, ve İngiltere de bulunuyor.



Virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Arjantin'de şu ana kadar kesinleşmiş 21 virüs vakası bulunuyor. Tüm virüs vakalarının yakın zamanda yurt dışına, çoğunlukla Avrupa'ya seyahat eden kişilerden oluştuğu belirtildi. Ülkenin Göç İdaresi, virüsün dünya çapında hızlı yayılmasının, ülkenin korunması açısından yeni önlemlerin alınmasına yol açtığını ifade etti.



Başkent Buenos Aires'teki yerel yetkililer de yaptığı açıklamada, spor etkinliklerine ve büyük çaplı toplantılara halkın katılımının yasaklanacağını duyurdu. - BUENOS AIRES