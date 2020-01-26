Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
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Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

BUENOS Arjantin hükümeti, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

BUENOS Arjantin hükümeti, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arjantin hükümeti, Türk hükümetine ve halkına depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyor ve dayanışma içinde olduğunu belirtiyor. Bu trajedide yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini temenni ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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