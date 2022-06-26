Arjantin'den Uruguay'a sahte belgelerle geçmek isteyen İranlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Arjantin'den Uruguay'a sahte belgelerle geçmek isteyen İranlı gözaltına alındı

26.06.2022 06:02
Arjantin'den Uruguay'a sahte belgelerle geçmek isteyen İranlı gözaltına alındı

BUENOS Arjantin'in Uruguay sınırında bulunan Entre Rios eyaletinden, Uruguay'a sahte kimlikle geçmeye çalıştığı belirtilen bir İran vatandaşı güvenlik güçlerince yakalandı.

BUENOS Arjantin'in Uruguay sınırında bulunan Entre Rios eyaletinden, Uruguay'a sahte kimlikle geçmeye çalıştığı belirtilen bir İran vatandaşı güvenlik güçlerince yakalandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Uruguay'a gitmek için bilet aldığı sırada üzerinde kimliği bulunmayan ve sahte kimlik kullandığı anlaşılan 28 yaşındaki İranlı Asan Azad gözaltına alındı.

Azad'ın, 2016'da İran'ın başkenti Tahran'dan Venezuela'ya giderek vatandaşlık almaya çalıştığı, başaramayınca Ekvador'a geçtiği ve orada vatandaşlık işlemlerinin uzaması nedeniyle belgelerini kaybettiği aktarıldı.

Peru ve Bolivya'dan sonra 8 Eylül 2021'de Arjantin'e kara yoluyla gelen Azad'ın, kimlik veya pasaport numarasını bilmediği, daha önce de bir güvenlik kontrolünde kendisini Filistinli olarak tanıttığı belirtildi.

Gözaltına alınan Azad hakkında soruşturmanın 27 Haziran'da başlatılacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Arjantin, Uruguay, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'den Uruguay'a sahte belgelerle geçmek isteyen İranlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arjantin'den Uruguay'a sahte belgelerle geçmek isteyen İranlı gözaltına alındı - Son Dakika
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