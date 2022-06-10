Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ABD'nin Küba ve Venezuela yaptırımlarını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ABD'nin Küba ve Venezuela yaptırımlarını eleştirdi

10.06.2022 03:57
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ABD'nin Küba ve Venezuela yaptırımlarını eleştirdi

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 9. Amerika Ülkeleri Zirvesi'nde, Kovid-19 salgınının Latin Amerika'ya etkilerine dikkati çekti, ABD'nin Küba ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 9. Amerika Ülkeleri Zirvesi'nde, Kovid-19 salgınının Latin Amerika'ya etkilerine dikkati çekti, ABD'nin Küba ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Fernandez, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, "Latin Amerika ve Karayipler'in, salgından gelişmekte olan dünyanın en borçlu bölgesi olarak çıkmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Dünyada adaletsiz mali kuralların uygulandığını belirten Fernandez, "milyonlarca kişi fakirlik çukurunda mahsur kalırken kazancı birkaç kişinin topladığını" dile getirdi.

Fernandez, Küba ve Venezueula gibi bazı Latin Amerika ülkelerinin zirveye davet edilmemesini eleştirerek, "Küba, 60 yıldan uzun süredir soğuk savaş yıllarında uygulan kuşatmaya dayanıyor ve Venezuela, insanlığı kırıp geçiren bir salgın milyonlarca hayatı beraberinde sürüklerken diğer bir kuşatmaya katlanıyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen Fernandez, "Başkan Biden, sizin hükümete gelişinizden önceki yıllar, önceki yönetim tarafından belirlenen bölgemiz için son derece zararlı bir politika ile işaretlendi. Bu politikaların değişmesinin ve verilen zararın telafi edilmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Alberto Fernandez, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bizi oldukça etkiledi. Acil bir şekilde savaş felaketine son verecek müzakere planları oluşturulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ABD'nin Küba ve Venezuela yaptırımlarını eleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:01 Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti
00:31 Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
23:35 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi
23:02 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 04:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ABD'nin Küba ve Venezuela yaptırımlarını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement