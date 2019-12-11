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Arjantin Devlet Başkanı Fernandez: "Birlikte çalışıp, toplum olarak elimizden gelen en büyük...

6 saat önce

BUENOS Arjantin'de devlet başkanlığı yemini ederek göreve başlayan Alberto Fernandez, "Birlikte çalışıp, toplum olarak elimizden gelen en büyük destanı yazacak ve Arjantinlilerin evinde hiçbir zaman bir tabak yemek eksik olmasın diye birlikte çaba göstereceğiz.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez:

BUENOS Arjantin'de devlet başkanlığı yemini ederek göreve başlayan Alberto Fernandez, "Birlikte çalışıp, toplum olarak elimizden gelen en büyük destanı yazacak ve Arjantinlilerin evinde hiçbir zaman bir tabak yemek eksik olmasın diye birlikte çaba göstereceğiz. Açlığı bitireceğiz, bu bizi utandırması gereken bir şey." dedi.

Fernandez, öğlen saatlerinde Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'nın önünde toplanmaya başlayan ve kendisinin görevi üstlenmesini kutlayan onbinlerce destekçisine seslendi.

Kabine Şefliği görevini yürüttüğü eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner'ı hatırlatan Fernandez, "Bir gün hayat beni Nestor Kirchner ile karşılaştırdı. Hiçbir zaman bu kadar değişeceğimi, onunlu birlikte bir ülkeyi ayağa kaldıracak, demokrasi ve özgürlük bayraklarını yükseltecek harika bir görevin kahramanı olacağımı düşünmemiştim." diye konuştu.

Fernandez, eski hükümete işaret ederek, "Bu, bir kısmın faydasına, çoğunluğun ise zararına olan, fakirleştiren, sefillik getiren, bizi borçlandıran ve bizi uluslararası finansal sistemin tuzağına düşüren bir sistem. Geçmişi, tekrar etmemek için unutmamanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Adaletin taraflı olduğuna işaret eden Fernandez, "Yeni Arjantin'de istihbarat ve yargı operasyonları, her gün maruz kaldığımız medya linçleri olmayacak. Ben temsil ettiğim şeyden eminim, siyasetin, çıkarların tersi olduğunu iyi biliyorum ve kimleri temsil ettiğimizi biliyorum. Okulsuz, işsiz kalanları, acı çekenleri temsil ediyoruz." dedi.

Konuşmasında birlik vurgusu yapan Fernandez, "Birlikte çalışıp, toplum olarak elimizden gelen en büyük destanı yazacak ve Arjantinlilerin evinde hiçbir zaman bir tabak yemek eksik olmasın diye birlikte çaba göstereceğiz. Açlığı bitireceğiz, bu bizi utandırması gereken bir şey. Bugün tarihe yeni bir sayfa açacak üretimin ve çalışmanın en önemli şey olduğu bir dönem inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Arjantin, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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