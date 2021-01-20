Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den deprem bölgesine 1800 konut sözü - Son Dakika

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 6,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği San Juan eyaletinde 1800 konutun inşa edilmesi için gerekli bütçenin ayrıldığını açıkladı.

Fernandez, programını değiştirerek San Juan eyaletine yaptığı ziyarette düzenlediği basın toplantısında, depremde hayatını kaybeden kimsenin olmamasını sevinçle karşıladığını ve bölge halkı ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Arjantin'in eşit olmayan bir sosyal yapıya sahip olduğunu belirten Fernandez, San Juan'a 1800 evin inşa edilmesi için 7 milyar pesoluk (yaklaşık 82 milyon dolar) bütçenin ayrıldığını duyurdu.

Fernandez, depremde meydana gelen maddi hasar nedeniyle ihtiyaç sahibi işçi sınıfı mahallelerin kentleşmesine yardımcı olmak için ek 120 milyon pesonun (yaklaşık 1,5 milyon dolar) tahsis edildiğini sözlerine ekledi.

Arjantin'de dün sabah saatlerinde, ülkenin batısındaki San Juan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem ülkenin çeşitli eyaletleri ve Şili'de de hissedilmişti.

Depremde, 2'si çocuk 3 kişi yaralanmış, birçok bina ve otoyol zarar görmüş, bölgede hasar oluşmuştu.

Arjantin'de sismik olayların sık sık görüldüğü bölgede yer alan San Juan'da 1944'te meydana gelen depremde 10 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.