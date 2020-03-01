Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den kürtajın yasallaşmasına yeşil ışık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den kürtajın yasallaşmasına yeşil ışık - Son Dakika

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den kürtajın yasallaşmasına yeşil ışık

6 saat önce

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, kürtajın yasallaşması için yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den kürtajın yasallaşmasına yeşil ışık, System.String[]

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, kürtajın yasallaşması için yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Fernandez, Ulusal Kongrenin 138'inci olağan oturumlarının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinde kürtajın 100 yıl önce yasaklandığını fakat bazı durumlarda kadınların hayatını riske atarak gizli yerlerde kürtaj yaptırdığını belirtti.

Devletin, halkın ve kadınların sağlığını koruması gerektiğine dikkati çeken Fernandez, "Önümüzdeki 10 gün içinde, gebeliğin başlangıcında kürtajın yasal hale getirecek ve kadınların bu kararı almalarının ardından sağlık sistemine erişmesine izin verecek yasa tasarısını sunacağım." dedi.

Fernandez'in konuşma yaptığı sırada Ulusal Kongre binası önünde destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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