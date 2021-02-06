Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü - Son Dakika

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler, mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan türleri ve aşılama sürecini görüştü.

Arjantin Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki lider de Kovid-19 aşılama sürecine ilişkin, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimlerini güvence altına almak adına, aşının evrensel bir ürün olarak patent hakkı olmadan üretiminin artırılması ihtiyacı konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Liderler, G20'de ulus devletlerin borç sorunu üzerine ortak bir çalışma yürütme ile Kovid-19 aşı üretiminin ve dağıtımının daha adil hale getirilmesini ele aldı.

Macron, Arjantin'e Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürüttüğü müzakerelerde destek olma sözü verdi.

Fernandez de ülkesinin özel alacaklılarla yaptığı görüşmede Fransa'nın desteğinin önemine değinerek, anlaşmalara daha fazla esneklik sağlamak için mevcut kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fernandez'i Arjantin'de yürürlüğe giren kürtaj yasası nedeniyle tebrik ederek, bu yılın ortalarında Paris'te düzenlenecek bir foruma davet etti.