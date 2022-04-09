Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Kanada Başbakanı Trudeau ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Ukrayna'daki durumu konuştu.

Arjantin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fernandez, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınadı ve iki lider de Ukrayna'da barışçıl yollarla kalıcı bir çözüme varılması gerektiği hususunda hemfikir olduklarını belirtti.

İki lider, Arjantin'in başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını, uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı duyulmasının ve BM Şartı'nda belirtilen ilkelere bağlı kalmanın önemini vurguladı.

Fernandez ve Trudeau, ülkelerinin Ukrayna'da yaptığı insani yardımları gözden geçirdi ve aynı zamanda Ukrayna'daki durumun ciddi şekilde kötüleşmesiyle ilgili endişesini dile getirdi.

Arjantin Devlet Başkanı, ülkesinin yaptığı savaş karşıtı katkının altını çizdi ve Trudeau'yu uluslararası koruma standartlarını yükselten ve uluslararası insan hakları hukukunun ilerici gelişimine katkıda bulunan girişimler üzerinde birlikte çalışmaya davet etti.

Arjantin'in Ukrayna'ya insani yardımı 31 milyon tonu aşacak

Arjantin'in Beyaz Baretliler aracılığıyla Ukrayna sınırına ekip ve insani yardım malzemesi gönderdiği ve nisanda yapacağı 15 tonluk kuru gıda yardımıyla, Arjantin'den Ukrayna'ya yapılan hem özel hem de kamu yardımlarının 31 milyon tonu aşacağı belirtildi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığının, şu ana kadar 114'ü Arjantinli 155 kişinin Ukrayna'dan tahliyesine yardım ettiği ve Arjantin'e 100'den fazla Ukraynalının geldiği bildirildi.

Kanada Başbakanı Trudeau da Fernandez'i, Avrupa Birliği ve Kanada'nın öncülüğünde Ukrayna'da yerinden edilenlerle ve mülteciler için bağış ve destek teşviki için başlatılan çevrim içi "Ukrayna için ayağa kalk" (Stand Up For Ukraine) kampanyasına katılmaya davet etti.

Öte yandan, Fernandez, Trudeau'ya ülkesinde yabancı yatırımı güçlendirmek amacıyla madencilik alanında hükümetin hazırladığı planlardan bahsetti.

İki lider de 8-9 Haziran'da ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilecek 9. Amerika Kıtası Zirvesi öncesinde, iki ülke arasındaki demokrasi, insan hakları, kadınların durumunun iyileştirilmesi ve insani yardım açısından var olan "ortak çıkar gündemine" vurgu yaptı.