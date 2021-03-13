Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, orman yangınlarından etkilenen bölgeyi ziyaret etti - Son Dakika

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkenin güneyinde 4 gündür devam orman yangınlarından etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.

Arjantin basınındaki habere göre, eşi Fabiola Yanez ile Fernandez, ülkenin Chubut eyaletine bağlı Lago Puelo kentinde yerel yöneticilerle görüşüp bölgedeki durumu değerlendirdi.

Fernandez'in ziyaretinde madencilik karşıtı olarak bilinen bir grup, Chubut Eyalet Valisi karşıtı sloganlar atarak, Devlet Başkanı'nın da içinde bulunduğu minibüs tipli aracın arka camlarını kırdı.

Saldırıya ilişkin Fernandez, "Biz buraya halkın yanında olmaya geldik. Bu, benimle ilgili değil eyaletle ilgili, Chubut'ta çözülmesi gereken bir sorun." ifadesini kullandı.

Bayındırlık Bakanı Gabriel Katopodis ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Jorge Ferraresi'nin de bulunduğu ziyarette, hükümetin yangından etkilenen bölgelere konut inşası ve altyapı yatırımları kapsamında yaklaşık 700 milyon Arjantin pesosu yardım yapacağı ve bölge sakinlerine çeşitli sosyal yardımların sunulacağı belirtildi.

Arjantin'deki orman yangınları

Arjantin'in güneyinde Patagonya bölgesindeki Chubut ve Rio Negro eyaletlerinin sınırında bulunan Comarca andina del Paralelo 42 bölgesinde, 9 Mart'ta başlayan yangınlar yaklaşık 15 bin hektarlık alanı etkilemişti.

Bölge kentlerine ciddi zararlar veren yangında, birçok aile evini kaybetmiş, bazı kentlerde su ve elektrik gibi kamu hizmetleri zarar görmüş ve yangında 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangınların kasıtlı çıkarılması şüphesiyle soruşturma başlatılmış ve yangınların çıkışına dair bilgi paylaşana 3 milyon Arjantin pesosu ödül verileceği duyurulmuştu.

Bölgede 7 noktada çıkan yangınlar, ülkenin birçok yerinden yardım için gönderilen itfaiye ekiplerinin çalışması ve yağan yağmurlarla azalsa da 2 eyaletteki 6 noktada devam ediyor.