Arjantin Devlet Başkanı Macri, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

BUENOS Arjantin
Devlet Başkanı Mauricio Macri, "2. Terörle Mücadele ve Güvenlik Konferansı" için Buenos Aires
'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
'yu kabul etti.
Kabulde, bölgedeki diğer ülkelerle iş birliği içinde Hizbullah'a karşı operasyonlar, Küba
, Nikaragua
ve Venezuela
meselesinin yanı sıra iki ülke ilişkileri ele alındı.
Görüşmeye, Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ve bazı hükümet yetkilileri de katıldı.
Pompeo, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Buenos Aires'te Devlet Başkanı Macri ile görüşmekten mutluluk duydum. Bizim Arjantin ile ilişkilerimiz iş birliğine dayanıyor ve bugün hiç olmadığı kadar kuvvetli. Arjantin, Venezuela'da demokrasiyi yeniden tesis etme konusundaki çabalarımızda güvenilir bir ortak olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı. Latin Amerika
turu kapsamında dün gece Arjantin'e gelen Pompeo'nun, Ekvador, El Salvador
ve Meksika
'yı ziyaret etmesi bekleniyor.