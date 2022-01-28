Arjantin Devlet Başkanı, ülkesinin IMF ile anlaştığını duyurdu - Son Dakika

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıkladı.

Fernandez, başkanlık konutu Olivos'tan yaptığı canlı yayınla ülkesinin IMF'den 2018'de aldığı 44 milyar dolarlık borcun geri ödenmesi için IMF ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Arjantin Devlet Başkanı, sözlerine, "Sizlere, Arjantin hükümetinin IMF ile bir anlaşmaya vardığını açıklamak istiyorum. Yönetmek bir sorumluluk işidir. Önceden bir problemimiz vardı, şimdi ise bir çözümümüz var." diyerek başladı.

IMF ile anlaşmaya varmanın önemine dikkati çeken Fernandez, "Anlaşma olmadan, bir gelecek ufkumuz yoktu. Bu anlaşma ile bugünümüzü düzenleyip bir gelecek inşa edebileceğiz. Bu anlaşma gelişmemizi sonraya bırakan kısıtlamalar içermemektedir." ifadesini kullandı.

"Bu anlayış, ekonomik iyileşmenin sürdürülmesini öngörmektedir"

Fernandez, anlaşmanın kısıtlamalardan uzak olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Bu anlaşma, emeklilerimizin 2020'de telafi ettiğimiz haklarını kısıtlamıyor, bizi bir çalışma reformu yapmaya zorlamıyor. Kamu işlerine yaptığımız yatırımı destekliyor. Bizi, sıfır bütçe açığı hedefine ulaşmaya zorlamıyor.

Kamu hizmetlerini etkilemiyor, sosyal harcamalarımızı kısıtlamıyor ve bilim ve teknoloji alanındaki yatırım planlarımıza saygı duyuyor. Bu anlayış, halihazırda başlamış olan ekonomik iyileşmenin sürdürülmesini öngörmektedir. Ulusal hükümetin yaptığı reel harcamalarda düşüş olmayacağını ve bayındırlık yatırımlarında artış olacağını öngörüyor."

Fernandez, bu anlaşmanın olmaması durumunda halkın ihtiyaç duyduğu ticari iş ve finans fırsatlarının ciddi şekilde sınırlı olacağını belirtti.

"Ödeyebilmemiz için gelişmemiz gerekiyor"

Anlaşmanın Arjantin'e bir şart koşmadığını aktaran Fernandez, "Bağımsızlığımızı kullanarak hareket edebilecek büyüme, gelişme ve sosyal adalet politikalarımızı uygulayabileceğiz. Bu, dünyanın yeteneklerimize duyduğu güvene dayalı bir anlaşmadır. Ödeyebilmemiz için gelişmemiz gerekiyor, bundan farklı bir yol mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Fernandez, anlaşmayı Kongrenin değerlendirmesine sunacağını ve bu konuda herkesin desteğine ihtiyaç duyacağını vurguladı.

IMF'den borç alan eski hükümete işaret eden Fernandez, "Tarih, kimin ne yaptığını, kimin sorun çıkardığını, kimin çözdüğünü yargılayacak. Sizleri, geçmişi unutmadan geleceğe bakmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.