Arjantin: Devlet başkanlığı ön seçimlerinde muhalefet adayı Fernandez yarışı önde götürüyor
1 saat önce
Arjantin'de yapılan ön seçimlerin ilk sonuçlarına göre muhalefet geçerli oyların yüzde 47'sini aldı.
Arjantin'de yapılan ön seçimlerin ilk sonuçlarına göre muhalefet geçerli oyların yüzde 47'sini aldı.
Arjantin'de 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerin ilk sonuçlarına göre muhalefetteki "Herkesin Cephesi" Koalisyonu lideri Alberto Fernandez'in oy oranı diğer adaylara göre en yüksek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02
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