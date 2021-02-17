Arjantin'e, Hindistan üretimi 580 bin doz Covishield Kovid-19 aşısı ulaştı - Son Dakika

Arjantin'e, Hindistan üretimi 580 bin doz Covishield Kovid-19 aşısı ulaştı

17.02.2021 18:39
Arjantin'e, Hindistan üretimi 580 bin doz Covishield Kovid-19 aşısı ulaştı, System.String[]

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin, Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirdiği "Covishield" aşısından 580 bin doz aldı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin, Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirdiği "Covishield" aşısından 580 bin doz aldı.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah, Covishield aşısından 580 bin doz Ezeiza Havalimanı'na ulaştı. Covishield, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesinden teknoloji transferi sayesinde Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Aşıların teslimatı için Buenos Aires yakınındaki Uluslararası Ezeiza Havalimanı'nda bulunan Arjantin Sağlık Bakanı Ginez Gonzalez Garcia, gazetecilere, Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nin ortak geliştirdiği aşıların, ülkesinin, Hindistan Serum Enstitüsü ile yaptığı 1 milyon 160 bin dozluk Kovid-19 aşısı anlaşmasının ilk kısmını oluşturduğunu söyledi.

Garcia, aşıların 48 saat içinde ülkenin iç kesimlerine dağıtılacağını belirterek, "Çok daha hızlı bir aşılama ritmine başlıyoruz. Bunun, farklı aşı sağlayıcılarıyla günden güne hızlandıracağımız görüşmelerle de ilgisi var. Sinopharm ile son detayları tamamlamak üzereyiz." dedi.

Arjantin'de 24 Aralık 2020'de uygulamaya konulan aşılama planı kapsamında başta sağlık çalışanları olmak üzere, 222 bin 187'sine ikinci dozun da uygulandığı 367 bin 665 kişiye, mevcut tek Kovid-19 aşısı olan Sputnik V aşısı yapıldı.

Arjantin, Rusya ile toplam 10 milyon doz Sputnik V aşısı alımında anlaşmış ve bu kapsamda Arjantin'e 1 milyon 240 bin doz aşı getirilmişti.

Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Covishield'ın ülkede acil kullanımına 10 Şubat'ta izin vermişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu ülkede 2 milyondan fazla kişide görülen Kovid-19, 50 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu.

Münir Karaloğlu, Güney Amerika, Arjantin, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'e, Hindistan üretimi 580 bin doz Covishield Kovid-19 aşısı ulaştı - Son Dakika


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