Arjantin, Ebu Akile'nin öldürülmesini ve cenazesine yapılan müdahaleyi kınadı - Son Dakika

BUENOS Arjantin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini ve cenazesine yapılan polis müdahalesini kınadı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arjantin Cumhuriyeti, Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin gazetecilik görevini ifa ederken Cenin'de öldürülmesini ve sonrasında cenazesine yapılan polis müdahalesini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin olayların aydınlatılması için bağımsız bir soruşturmanın gerektiği belirtildi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurulmuştu.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.