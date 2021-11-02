Arjantin Film Festivali başkentte başladı - Son Dakika

Arjantin Film Festivali başkent Ankara'da başladı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 3 gün sürecek festivale, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Salas, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, Arjantin Büyükelçiliğinin süregelen çalışmalarının ve karşılıklı iş birliği bağlarını arttırarak ülkesinin Türkiye'deki varlığını geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.

"Filmlerimizin kalitesi ve sinema endüstrisinin artan gelişimine bağlı olarak, Arjantin sineması, her geçen gün biraz daha ilgi çekmekte ve küresel alanda talep görmektedir." ifadesini kullanan Salas, filmlerinin kendi ülke sınırlarını aşarak duygusal ve entelektüel anlamda uluslararası izleyicilerle temas ettiğini kaydetti.

Salas, Arjantin filmlerinin Türkiye'de nadiren gösterildiğini, bu nedenle Türk dostlarının sinemalarını daha iyi tanıması için böyle bir etkinliğin mükemmel bir fırsat sunduğunu belirtti.

Büyükelçi Salas, şunları söyledi:

"Filmler sinemaseverler için Türkçe altyazılı ve ücretsiz gösterilecektir. Önümüzdeki 3 gün boyunca bu merkezde gösterimde olacak filmlerimizi dostlarınıza tavsiye etmenizi rica ederiz."