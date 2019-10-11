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Arjantin film festivali başlıyor

2 saat önce

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Arjantin Büyükelçiliği tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Arjantin Film Festivali 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Arjantin film festivali başlıyor, System.String[]

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Arjantin Büyükelçiliği tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Arjantin Film Festivali 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.


Arjantin kültürünü, ülkenin multikültürel ve kendine özgü yapısını tanıtmak, Türk toplumuyla arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek ve toplumlar arası iletişim kurabilmek amacı ile düzenlenen festivalin 12 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilecek. Festival, açılış töreninin ardından 2001 yılında yabancı dilde en iyi film Oscar Ödülü'ne aday gösterilen El Hijo de La Novia (Gelinin Oğlu) adlı filmin gösterimi ile başlayacak. Daha sonra festival, 13 Ekim Pazar günü saat 17.30'da El Hijo de La Novia ve saat 20.00'de Nueve Reinas (Dokuz Kraliçe), 14 Ekim Pazartesi saat 17.30'da Elsa Y Fred (Elsa ve Fred) ve saat 20.00'de Un Cuento Chino (Zoraki Misafir) filmleri ile devam edecek. 15 Ekim Salı günü saat 17.30'da Luna de Avellaneda (Avellaneda Ayı) ile saat 20.00'de Hombre Mirando Al Sudeste (Güneydoğu'ya Bakan Adam) filmlerinin gösterimleriyle de festival sona erecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 4 gün boyunca toplam 6 film gösteriminin yapılacağı festivale tüm sinemaseverleri davet etti. - ESKİŞEHİR

Film Festivali, Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
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