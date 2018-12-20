Son Dakika Haberleri: Arjantin Güvenlik Bakanının İfadesi İstendi

Arjantin Güvenlik Bakanının İfadesi İstendi

9 saat önce

BUENOS Arjantin Federal Savcısı, Ulusal Güvenlik Bakanı Oscar Aguad'ın ve bir grup eski devlet memurunun, Arjantin Posta Şirketinin vergi borçlarının silinmesiyle ilgili ifade vermesi için Federal Mahkeme'ye başvurdu.

Arjantin Güvenlik Bakanının İfadesi İstendi, System.String[]
BUENOS Arjantin Federal Savcısı, Ulusal Güvenlik Bakanı Oscar Aguad'ın ve bir grup eski devlet memurunun, Arjantin Posta Şirketinin vergi borçlarının silinmesiyle ilgili ifade vermesi için Federal Mahkeme'ye başvurdu.

Arjantin basınına yansıyan habere göre, Federal Savcı Gerardo Pollicita, Ulusal Güvenlik Bakanı Aguad'ın İletişim Bakanlığı yaptığı dönemde Arjantin Posta Şirketinin vergi borcunun düşürülmesi konusunda ifade vermesini istedi.

Savcı Pollicita, Bakan Aguad ile birçok eski devlet görevlisinin de ifadeye çağrılma talebini Arjantin Federal Hakimi Ariel Lijo'ya iletti.

Hakim Lijo'nun dosyayı kabul etmesi halinde Bakan Aguad ve bir grup eski memur ifade verecek.

Bakan Aguad ve bazı memurlar, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ailesi tarafından yönetilen Arjantin Postası şirketinin 70 milyon peso (1 milyon 840 bin dolar) tutarındaki vergi borcunun silinmesine yönelik soruşturma kapsamında yargılanacak.

Arjantin Posta Şirketinin borçlarının silinmesi

Arjantin Posta Şirketi, 2003 yılında, eski Devlet Başkanı Carlos Menem'in şirketle vardığı anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle, iflas ettiğini açıklamıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Macri hükümeti, 2016'da şirkete ait vergi borçları yapılandırma kapsamında silinmiş ancak bu yapılandırma adil olmadığı gerekçesiyle Federal Savcılık tarafından reddedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:59 Kaynak: AA

Posta, Arjantin, Güncel
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