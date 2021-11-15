Arjantin halkı parlamento seçimleri için sandık başına gitti - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de 34 milyondan fazla seçmenin Kongrenin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gittiği parlamento seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

Ulusal Seçim Mahkemesi, ülkenin karar alma mekanizması Kongrenin üst kanadı Senatonun 72 üyesinden 24'ü ile alt kanadı Temsilciler Meclisinin 257 üyesinden 127'sinin belirlendiği parlamento seçimleri için oy verme işleminin tamamlandığını duyurdu.

Başkent Buenos Aires'te oy kullanan Arjantinliler, AA muhabirine parlamento seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki Inaqui Velazco, ülke siyasetinde değişime ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Kongreye bakacak olursak, işlerin yolunda gitmediğine ve ülkenin seçimler aracılığıyla fikrini söylemesinin iyi olacağına inanıyorum. Ülkenin geneli böyle düşünüyor. Bu, ön seçimlerde görüldü. Değişimin olması için ben de oy vererek katkıda bulunuyorum." diye konuştu.

"Aldığımız ücretin yetmesini istiyorum"

25 yaşındaki Laura Cardozo, seçimler hakkında "Her şeyden öte, bizim, çalışanların faydalanacağımız, herkes için iyi bir sonuç çıksın. Geleceğin daha iyi olmasını, aldığımız ücretin yetmesini ve kemer sıkmak zorunda olmamayı isterim. Samimi olmak gerekirse çok çalışmama rağmen kazancım bana yetmiyor ve sadece bir çocuğum var." dedi.

Hükümeti eleştiren 72 yaşındaki Maria, parlamento seçimleriyle büyük bir değişim beklemediğini, büyük değişim için Alberto Fernandez hükümeti döneminin bitmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullandığını söyleyen 43 yaşındaki Martin, "Kongrede yer alacak üyeleri seçeceğiz, politik güçler arasında daha iyi bir denge olmasını bekliyoruz. Ben Kongrede daha çok yürütme organının siyasi kararlarına yön ve sınır vermeye yönelik kanunlar görmek isterim." diye konuştu.

Demokrasiyi savunduğu için oy kullandığını söyleyen 42 yaşındaki Paola, "Ülkemizdeki durumu değiştirmek için yapılan önerilerin, halkın tamamını kapsayan, daha adil ve daha dengeli olması için oy kullandım." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının halkın kararıyla ülkenin ilerlemesine katkı sağlamasını beklediğini söyleyen 55 yaşındaki Ignacio, "Ülkenin daha demokratik bir sisteme sahip olması için siyasi kesimlerin dengeli güçte olduğu, kesin çoğunluğun olmadığı daha eşit bir Kongre olmasını isterim." yorumunda bulundu.