Arjantin, Hizbullah'ı 'terör örgütleri' listesine aldı
2 dakika önce
Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, "Hizbullah, Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne kaydedildi.
Arjantin
Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, "Hizbullah, Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne kaydedildi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:42
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