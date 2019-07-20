Son Dakika Haberleri: Arjantin, Hizbullah'ı "terör örgütleri" listesine aldı
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Arjantin, Hizbullah'ı "terör örgütleri" listesine aldı

1 saat önce

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Hizbullah'ın, "Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi"ne alındığını açıkladı.

Arjantin, Hizbullah'ı
Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Hizbullah'ın, "Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi"ne alındığını bildirdi. Terörizmle mücadelenin önemine dikkati çeken Faurie, "Bölgedeki ülkelerin birçoğuyla Hizbullah'ın bölgemiz için ne kadar tehlikeli olduğu hakkında hem fikiriz." dedi.

Bakan Faurie, bölgedeki birçok ülkeden bakanların katıldığı "2. Terörle Mücadele ve Güvenlik Konferansı"nın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile basın toplantısı düzenledi. Faurie, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin terörle mücadele konusunda azimle çalıştığını belirterek, "Hizbullah, Devlet Başkanı Macri'nin imzasıyla Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne kaydedildi." dedi.
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Arjantin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:52 
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