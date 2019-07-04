Son Dakika Haberleri: Arjantin ile ABD serbest ticaret anlaşması yolunda
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Arjantin ile ABD serbest ticaret anlaşması yolunda

56 dakika önce

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için çalıştıklarını açıkladı.

Arjantin ile ABD serbest ticaret anlaşması yolunda, System.String[]
BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için çalıştıklarını açıkladı.
Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonu (CAME) etkinliğine katılan Macri, burada yaptığı açıklamada, MERCOSUR ile ABD arasında serbest ticaret anlaşmasında uzlaşmak için Brezilya ile görüştüklerini doğruladı.
Macri, Avrupa Birliği (AB) ile uzlaşılan serbest ticaret anlaşmasının tarihi fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, "Ürünlerimize olan talep artacak. Yalnızlıktan kurtulmak için kendimizi hazırlamalıyız. Bu yıl Kanada ile görüşeceğiz, gelecek yıl için de Güney Kore gündemimizde olacak." dedi.
AB ile uzlaşmaya varılan anlaşmanın Arjantin piyasasına zarar vermeyeceğini vurgulayan Macri, anlaşmanın daha fazla iş istihdamı sağlayacağını belirtti.
Dünyanın Arjantin ile ilişki kurmak istediğini söyleyen Macri, "Dışişleri Bakanı, ABD ile serbest ticaret anlaşmasına varabilmek için Brezilya ile görüştüğümüzü bildirdi." ifadesini kullandı.
Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, katıldığı bir televizyon programında, MERCOSUR ülkelerinin ABD ile çeşitli görüşmeler planladıklarını açıklamıştı.
AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması
Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile AB arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşması için müzakereler 20 yıl önce başlamıştı.
Söz konusu anlaşma, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıp ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.
Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri, AB'ye et, tavuk ile şeker gibi ürünleri de daha kolay satabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:14 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Brezilya, Arjantin, Güncel
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