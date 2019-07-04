Arjantin ile ABD serbest ticaret anlaşması yolunda
1 saat önce
Arjantin Devlet Başkanı Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için çalıştıklarını açıkladı.
Arjantin
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:07
Devlet Başkanı Macri, Güney Amerika
Ortak Pazarı ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için çalıştıklarını açıkladı.
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