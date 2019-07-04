Son Dakika Haberleri: Arjantin ile ABD serbest ticaret anlaşması yolunda
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Arjantin ile ABD serbest ticaret anlaşması yolunda

1 saat önce

Arjantin Devlet Başkanı Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için çalıştıklarını açıkladı.

Arjantin ile ABD serbest ticaret anlaşması yolunda, System.String[]
Arjantin Devlet Başkanı Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için çalıştıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:07 
Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Ekonomi
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