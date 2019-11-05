Son Dakika Haberleri: Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti

6 saat önce

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu.

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti, System.String[]

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu.

Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Şenol Kazancı ağırladı.

Şenol Kazancı, Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazancı ile Alejandro Mastropietro'nun görüşmesinde, iki ülkenin haber ajansları aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Alejandro Mastropietro, ziyaret kapsamında AA'nın halihazırda ve ileriye dönük çalışmaları hakkında bilgi almak istediğini kaydetti.

AA'nın İspanyolca haberlerini yakından takip ettiğini söyleyen Alejandro Mastropietro, AA'nın bölgeye dair haberlerinin gerçekleri yansıttığını ifade etti.

Görüşmenin sonunda, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Kazancı, Ankara'daki yeni görevi dolayısıyla Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu tebrik etti.

Büyükelçi Alejandro Mastropietro da AA'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, Arjantin, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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