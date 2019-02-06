Arjantin'in Eski Devlet Başkanı Kirchner 3. Kez İfade Verecek

BUENOS Arjantin'in eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham edildiği rüşvet defterleri soruşturması kapsamında 3. kez ifadeye çağrıldığı bildirildi.

BUENOS Arjantin'in eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham edildiği rüşvet defterleri soruşturması kapsamında 3. kez ifadeye çağrıldığı bildirildi.



Arjantin basınındaki habere göre, ülke tarihindeki en büyük yolsuzluk soruşturmalarından rüşvet defterleri soruşturmasını yürüten Federal Yargıç Claudio Bonadio, aralarında eski Devlet Başkanı Kirchner'ın da olduğu 101 kişiyi ifadeye çağırdı.



Yeni ifade zinciri kararı, Kirchner'ın eski mali işleri sorumlularından Ernesto Clarens'in itirafçı olduktan sonra, devletle iş yapmaya devam edebilmek için rüşvet ödediği iddia edilen bir grup iş adamının listesini teslim etmesinin ardından alındı.



Clarens'in verdiği bilgiler doğrultusunda geçen ay 80'den fazla şirket rüşvet iddialarına ilişkin mercek altına alındı.



Soruşturma kapsamında 20 Şubat'ta başlayacak ifadeler zincirinde, en son ülkenin Eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio de Vido ifade verecek.



Rüşvet defterleri soruşturması kapsamında üçüncü kez ifadeye çağrılan Kirchner, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham ediliyor.



Rüşvet defterleri



Arjantin'de büyük yankı uyandıran rüşvet defterleri soruşturması, geçen ağustos ayının başında, ülkenin eski Devlet Başkanları Nestor ve Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamları tarafından yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başladı.



Soruşturma kapsamında birçok iş adamı ve eski devlet görevlisi mercek altına alınırken, geçen eylülde soruşturmayı yürüten Yargıç Bonadio, Kirchner hakkında, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı suç örgütü kurma" şüphesiyle önleyici hapis isteminde bulunmuş fakat Kirchner, senatör olarak ayrıcalıklı haklara sahip olması nedeniyle hapse girmemişti.

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