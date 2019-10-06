Son Dakika Haberleri: Arjantin'in geleneksel sporu 'Pato' Etnospor'da
Son Dakika Güncel Haber

Arjantin'in geleneksel sporu 'Pato' Etnospor'da

1 saat önce

Etnospor Kültür Festivali'nde Arjantin'in geleneksel sporu "Pato" gösterileri ilgiyle izleniyor.

Arjantin'in geleneksel sporu 'Pato' Etnospor'da, System.String[]

Etnospor Kültür Festivali'nde Arjantin'in geleneksel sporu "Pato" gösterileri ilgiyle izleniyor.


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yoğun ilgi görüyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde Arjantin'in geleneksel sporu "Pato" büyük ilgi gördü. Seyir zevki yüksek ve heyecan dolu pato karşılaşmaları vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.


Patonun kuralları


Pato oyunu İspanyolca'da 'ördek' anlamına geliyor. Önceleri ördek ile oynanan oyun şimdilerde etrafı kulplarla çevrili top ile oynanıyor. Takımlar at üzerinde 4'er sporcu ile müsabakayı gerçekleştirirken oyunun temel amacı ise fileli potaya topu bırakarak sayı elde etmek. Oyun 8'er dakikadan 6 set şeklinde oynanıyor. Sporcuların sakatlanması durumunda takımların sadece bir defalık oyuncu değiştirme hakları var. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün değil. Oyunda at değişikliği sınırsız. At üzerindeki sporcunun patoyu yerden alması ile oyun başlar. Bir oyuncu at üzerinde topu yerden alamadığında başlangıç rakip takıma geçmiş olur. Oyunda taç ve aut vardır. Ayrıca müsabaka içerisinde penaltı atışları da mevcuttur. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tugay Kerimoğlu için sigara itirafı: Günde 20 tane içiyordu
Arjantin'de bir kadın kavga ettiği komşusunun köpeğini çocuklarının gözü önünde işkence yaparak öldürdü ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:15:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin'in geleneksel sporu 'Pato' Etnospor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]