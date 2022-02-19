Üye Girişi
Arjantin'in kuzeyindeki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü - Son Dakika

Arjantin'in kuzeyindeki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü

19.02.2022 03:05
Arjantin'in kuzeyindeki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü

BUENOS Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde ocak ayının ortasından bu yana devam eden orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alanın tahrip olduğu açıklandı.

BUENOS Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde ocak ayının ortasından bu yana devam eden orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alanın tahrip olduğu açıklandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü (INTA) uzmanlarının hazırladığı raporda ülkenin Paraguay ve Uruguay sınırında yer alan Corrientes eyaletinde bir ayı aşkın süredir kırsal alanlarda devam eden yangınlarda 785 bin 238 hektar alanın yangınlardan etkilendiği belirtildi.

Raporda, yangınlar nedeniyle tahrip olan alanın, eyaletin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ettiği ve 7 ila 16 Şubat arasında yangının ilerleme hızının günde neredeyse 30 bin hektara ulaştığı ifade edildi.

Arjantin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Juan Cabandie, Arjantin resmi haber ajansı TELAM'ye yaptığı açıklamada, bölge için yağmurlu hava tahminlerinin bulunduğunu ve bunun yangınlarla mücadeleye yardımcı olabileceğini söyledi.

Cabandie, "Uydu verileri, pazartesi için yangınların olduğu bölgede birkaç gün sürecek yağmurun gelebileceğini gösteriyor. Bu yardımcı olabilir ancak Corrientes'te aktif olan yangınların bir kısmını söndürmek veya en azından sınırlamak için yeterli olup olmayacağını bilmiyoruz." dedi.

Çok sayıda ekibin yangınlarla mücadele ettiğine dikkati çeken Cabandie, "Bölgedeki lojistik sıkıntılar ile yakıt eksikliğinin yanı sıra yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle bazı endişeler mevcut." diye konuştu.

Corrientes eyaletinde devam eden yangınlar, kırsal alanların yanı sıra tarım gelirine ciddi bir ekonomik darbe vururken, bölge yaşayan hayvanların da zarar görmesine neden oldu.

Yangınlar nedeniyle çok sayıda hayvan telef olurken, sosyal medyada hayvanların yangınlar nedeniyle yaşadığı yeri bırakarak kaçtığı görüntüler paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Arjantin'in kuzeyindeki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü Arjantin'in kuzeyindeki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü Aydın'da kurallara uymadığı tespit edilen 14 gıda firmasına ceza Aydın'da kurallara uymadığı tespit edilen 14 gıda firmasına ceza

Arjantin, Paraguay, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'in kuzeyindeki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 03:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantin'in kuzeyindeki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement